AK Parti Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Fatih Aksoy'u makamında ziyaret eden Nasır, daha sonra AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde Türkiye'nin çok başarılı bir performans gösterdiğine işaret eden Nasır, "Yurt dışında pandemi döneminde ekonomide kısıtlamalar vardı, üretimi durdurmuşlardı. Allah'a çok şükür sağlıktaki altyapımızın sayesinde üretimi durdurmadık." dedi.

Nasır, ziyaretin ardından Ödemiş Müteahhitler Derneği'nin açılışına katıldı.