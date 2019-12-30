AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan gençlere kariyer tavsiyesi - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'nin kariyer günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Öçal, parti olarak başörtüsü için ciddi mücadele verdiklerini ifade ederek, "Başörtülü öğrencilerimiz ne üniversitelere ne liselere girebiliyordu. Biz bunun için çok ciddi mücadeleler verdik." dedi.

Öğrencilere eğitim ve hayatla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunan Öçal, şöyle konuştu:

"Sizlere en büyük tavsiyem, anne babalarınızdan asla kopmayın. Bugüne kadarki en acı olaylarda hep gençleri ailelerinden kopararak kullandılar. Teknolojiye kendinizi kaptırmayın. Sosyal medyaya girmemekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Biz Kahramanmaraşlı çocuklarımızı Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi gençler olarak görmek istiyoruz. Bu ülkeyi, bu şehri yönetecek gençlere ihtiyacımız var. Kendinizi ne kadar donanımlı ve birikimli şekilde hayata hazırlarsanız, diğer etkenlerden etkilenmezsiniz."