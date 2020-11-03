AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Özdemir, "Sadece kendiniz için değil sevdikleriniz için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim." ifadesini kullandı.