Öte yandan Altınöz ile il ve ilçe yönetimi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile iş adamı Adnan Çebi, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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