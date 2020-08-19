AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, Ovacık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Boyalı köyü grup yolu sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen milletvekili Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, otobanlara yapılan asfaltların aynısının bugün köy yollarına yapıldığını söyledi.

Aşama aşama 3 bin kilometrelik köy yolu ağına en kısa sürede sıcak asfalt yapmayı planladıklarını belirten Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında KÖYDES projesi adı altında başlatmış olduğu ve 2005 yılından günümüze kadar uygulanan projeler ile bölgemizde köy yollarının, içme sularının, kanalizasyonun ve köy içi güzelleştirme çalışmaları yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu hizmetlerin ülkemize, milletimize ve köylülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Genel Sekreter Uzun da ekiplerin belirlenen program çerçevesinde özverili ve yoğun çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.