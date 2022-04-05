AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Cumhur Ünal, mesajında, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu, 102 yıldır ülkenin sesini dünyaya başarıyla duyurduğunu belirtti.

Milletvekili Niyazi Güneş de Milli Mücadele döneminde haklı mücadelenin dünyaya duyurulması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla kurulan ajansın, misyonunu aynı özveriyle sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da kutlama mesajı yayımladı.

Vergili, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyorum."

Rektör Polat da kuruluşundan bu yana ülkenin her aşamasına tanıklık eden AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağı, yayın çizgisi ve kalitesiyle Türk basınının gurur kaynağı olduğunu aktardı.

AA'nın, kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermediğini vurgulayan Karaoğlu da ajansın her dönemde güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.