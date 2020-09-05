AK Parti Karabük teşkilatından ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ı ziyaret etti.

Adliye ziyaretinde konuşan Milletvekili Ünal, adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim ve savcıların, adli ve idari personel ile avukatların yeni adli yılını tebrik ederek, yeni adli yılda verilen kararların toplumun her kesiminin vicdanında karşılık bulduğu, adalete olan inanç ve güvenin güçlendiği bir yıl olmasını temenni etti.

İl Başkanı Altınöz de 2020-2021 adli yılının, yargı camiası başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Patlak ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Duran nazik ziyaretinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti teşkilatı daha sonra KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Altınöz, Utkanlar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Misafirperverliği ve iyi dilekleri için Utkanlar'a teşekkür eden Altınöz, "KARDEMİR sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Necdet bey ve ekibinin, bu önemli kurumda başarılı olacağından hiç şüphem yok. Bir kez daha Necdet beye yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Utkanlar da AK Parti teşkilatına teşekkür etti.