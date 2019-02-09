Son Dakika Haberleri: AK Parti Karşıtı Blokun Tek Bir Özelliği Var, O da Erdoğan Karşıtlığı"

AK Parti Karşıtı Blokun Tek Bir Özelliği Var, O da Erdoğan Karşıtlığı"

33 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "24 Haziran tarihindeki seçimde CHP ile HDP ve diğerleri arasındaki iş birliği örtülü bir iş birliğiydi.

AK Parti Karşıtı Blokun Tek Bir Özelliği Var, O da Erdoğan Karşıtlığı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "24 Haziran tarihindeki seçimde CHP ile HDP ve diğerleri arasındaki iş birliği örtülü bir iş birliğiydi. Bu seçimde açık söyleyeyim, örtü ortadan kalkmıştır, açık bir iş birliğine dönüşmüştür." dedi.

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler için geldiği kentte beraberindeki milletvekilleriyle Habib-i Neccar'ın mezarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Kemal Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurtulmuş, ikram edilen künefeden tattı.

Eski Antakya Evleri'ndeki lokantada ulusal ve yerel gazetecilerle buluşan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Hatay'a gelmek için birkaç kez niyetlendiğini ancak bugüne kısmet olduğunu söyledi.

Bu ziyaretlerinin seçim öncesine denk geldiğini belirten Kurtulmuş, "Biliyorsunuz, seçim kampanyalarına ilk başlayan partiyiz, yaklaşık 3 ayı geçti. Seçim strateji heyetimiz var. Ayrıca kampanya heyetimiz var. Her iki heyetin de başkanlığını ben yapıyorum. Bundan sonra artık, günü gününe hatta saati saatine kontrol ederek sahada inşallah çok güzel bir seçim çalışması geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bir gazetecinin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan sonra Meclis başkanının kim olacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle yeni dönemde Meclis'in öneminin altını çizmek isterim. Türkiye, bir sistem değişikliğine gidiyor. Bu değişiklik sabahtan akşama, yaptık oldu ile gerçekleşecek bir durum değildir. Önümüzdeki dönemde temel meselemiz, bu anlamda parlamentonun güçlendirilmesi, hani diyoruz ya 'güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü yerel yönetimler', bu üç ayaktan birisi parlamentodur. Parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Sistemin doğası bunu icap ettiriyor.

Dolayısıyla bu anlayış içinde parlamentonun güçlenmesi lazım. Kimin Meclis başkanı olacağı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yapacağı istişareler sonrası çıkacaktır. AK Parti'de milletvekili olan birisi Meclis başkanı olacaktır."

"Siyasi hayatım boyunca hiçbir göreve talip olmadım"

Kendisinin Meclis başkanı olup olmayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Kurtulmuş, "Sistem bakımından önemli bir pozisyon. Bizatihi Meclis başkanlığının kendisinin prestijli ve önemli bir görev olduğunu biliyoruz. Siyasi hayatım boyunca biliyorsunuz, hiçbir göreve hiçbir şekilde talip olmadım. Cumhurbaşkanımız ve partimizin vereceği karar kimin Meclis başkanı olacağını belirleyecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, seçim ittifaklarına ilişkin soru üzerine, "24 Haziran tarihindeki seçimde CHP ile HDP ve diğerleri arasındaki iş birliği örtülü bir iş birliğiydi. Bu seçimde açık söyleyeyim, bu seçimde örtü ortadan kalkmış, açık bir iş birliğine dönüşmüştür. Yani HDP'nin 'Biz falanca yerlerde aday göstermeyeceğiz.' demesi, açıkça AK Parti karşıtı bloka destek vermektir." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bizim karşımızdaki ittifakın handikabı da tam burada. Bizim rahatlığımız, 15 Temmuz'da başlayan bir yakınlaşma var. Anayasa değişikliği sırasında parlamentoda müşterek hareket var. Belli bir iş birliği var. Mesela ülkenin kaldığı ekonomik saldırılara karşı MHP'nin verdiği destek var. Seçim kampanyasında müşterek yapılmış işler var ancak AK Parti karşıtı blokun tek bir özelliği var, o da Erdoğan karşıtlığı. Tayyip Erdoğan gitsin de ne gelirse gelsin. Ne gelsin? Kim gelsin? Cevabı yok."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından partisinin Hatay milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'den kentteki faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Politika
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