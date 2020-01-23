AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'tan Akay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'tan Akay'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'tan Akay'a ziyaret

10 dakika önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'tan Akay'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elitaş'a şeker sektörüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Akay, Elitaş'a Kayseri Şeker'in bölgedeki tarımsal ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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