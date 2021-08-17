AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, Yeşilhisar'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Argıncık Toptancılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Karayel, daha sonra Yeşilhisar'da AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Sait Güneş, Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın da katılımıyla Derbentbaşı, Başköy ve Güzelöz mahallelerinin muhtarlarıyla görüştü.

Karayel, mahallelerdeki hasta ve yaşlıları da ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından esnafla bir araya gelen ve 'hayırlı işler' dileyen Karayel, istişare toplantısına da katıldı.