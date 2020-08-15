AK Parti Kemalpaşa'da kuruluş yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından partinin 19. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe binasında program düzenlendi. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kurucu ilçe başkanı Ahmet Bektaş, kurucu yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı Bülent Aksakal ve parti yöneticileri katıldı.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, siyasete AK Parti ile başladığını belirterek o dönem partinin ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi olan kişileri aile büyüğü olarak gördüklerini belirtti. Partinin kurucu ilçe başkanı olan Ahmet Bektaş ise "Erbakan Hocamızın ülkemiz ile ilgili bir çok hayali bugün gerçek oldu. Ben o dönem buna inandığım için bu partinin kurucu ilçe başkanı oldum. İnşallah ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, AK Parti'nin 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet için kurulduğunu belirtti. Kırkpınar, "AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Cumhurbaşkanımız bu partiyi milletimizle birlikte kurdu ve milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 19. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pasta kesildi. - İZMİR