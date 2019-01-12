AK Parti Kırşehir Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Kırşehir
'de 6 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayları
düzenlenen törenle tanıtıldı. Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, ilçe ve beldelerden çok sayıda partili katıldı.
Buradaki programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti'nin her bir ferdinin gece gündüz seçimler için çalışacağını ve zafere ulaşacaklarını söyledi.
İl, ilçe ve belde teşkilatlarının yanı sıra, kadın ve gençlik kolları üyelerine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:
"Kadın ve gençlik teşkilatlarımız bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşmada, ziyaret edemediğimiz noktalara gitmekte önemli görev alıyorlar. Kadınlarımız ev ziyaretleri gençlerimiz ise gençlik buluşmaları ve toplantıları ile farklı farklı gruplara ulaşacaklardır. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde her bir partilimiz gece gündüz demeden, zaman gözetmeden çalışmalıdır. Bu yolda azim, gayret ve samimiyetle hareket etmeliyiz. AK Parti'nin hizmet aşkına yakışır bir şekilde kimseyi kırmadan, darılmadan çalışmalıyız."
Ceylan, konuşmasının ardından 6 ilçe ve 3 belde belediye başkanı adayını, kürsüye davet etti.
İlçelerde, Akpınar
'da Mustafa Karahan
, Akçakent
'te Yılmaz Kılıç
, Boztepe
'de Ramazan Aydın
, Çiçekdağı
'nda Hasan Hakanoğlu, Mucur
'da Atılgan Yılmaz
, Kaman
'da Necati Çolak, beldelerde ise Köseli
'de Ümüt Köse, Kurancılı
'da Adem Bıcakcı ve Özbağ
'da Nazmi Ay, belediye başkanlıklarına aday olarak gösterildi.
Programda, AK Parti Ankara
Milletvekili Hacı Turan
, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
da konuşma yaptı.