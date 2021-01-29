AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: " Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık" - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentte gönül seferberliği başlattıklarını söyledi.

Ünsal, AA muhabirine, kongre ile göreve gelmelerinin ardından birlik ve beraberliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini tabana en iyi şekilde yansıtmak için hareket ettiklerini vurgulayan Ünsal, MHP teşkilatlarını da ziyaret ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül seferberliği" anlayışını Kırşehir'de en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'gönül seferberliği başlattık' dedi. Bu söylemlerin eyleme geçirilmesi anlamında Kırşehir'de gereken her şeyi yapacağız. Biz de Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık. Dün Mucur'u ziyaret ettik. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Kaman ve diğer ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Bismillah dedik ve bu gönül seferberliğine başladık."

Birlik ve beraberlik ruhunu Kırşehir Belediye Meclisi üyeliğinde, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği görevlerinde de sürdürmeye gayret ettiğini vurgulayan Ünsal, "Biz bu davaya hem gönlümüzü hem de gövdemizi koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahi diyarını bize emanet etmesi sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bizim Türkiye'ye örnek olma hedefimiz var. KADEM'de de aynı hedefi koymuştum kendime." diye konuştu.