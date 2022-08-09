TMO Kırşehir Şubesi 120 bin ton arpa ve buğday aldı - Son Dakika
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TMO Kırşehir Şubesi 120 bin ton arpa ve buğday aldı

09.08.2022 16:28
TMO Kırşehir Şubesi 120 bin ton arpa ve buğday aldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırşehir Şubesinin hinterlandındaki çiftçilerden 120 bin ton arpa ve buğday aldığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırşehir Şubesinin hinterlandındaki çiftçilerden 120 bin ton arpa ve buğday aldığını bildirdi.

Ünsal, Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki TMO Kırşehir Şubesini ziyaret ederek, yetkililer ve ürün satan çiftçilerle görüştü.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ünsal, çiftçilerle sohbet ederek arpa ve buğday üretimindeki son durumu konuştuklarını söyledi.

İlin hububat hasadı ve rekolte durumu ile ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldığını vurgulayan Ünsal, yağışların iyi olması nedeniyle bu yıl güzel bir hasat sezonu geçirildiğini belirtti.

TMO Kırşehir Şubesinin Kırşehir ve Nevşehir hinterlandında hizmet verdiğini belirten Ünsal, 9 noktada yaklaşık 120 bin ton ürün alımı yapıldığını kaydetti.

Arpa ve buğdayda hasat sezonun 23 Haziran'da başladığını ve büyük oranda tamamlandığını aktaran Ünsal, geçen yıllara göre arpa ve buğdayda yüksek verim ve rekolte elde edildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO Kırşehir Şubesi 120 bin ton arpa ve buğday aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TMO Kırşehir Şubesi 120 bin ton arpa ve buğday aldı - Son Dakika
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