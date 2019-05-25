AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına Ellibeş getirildi

AK Parti Kocaeli
İl Başkanlığına Mehmet Ellibeş
atandı.
Daha önce Gölcük
Belediye Başkanı olarak görev Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın tensipleriyle Kocaeli İl Başkanlığı görevine atamasının yapıldığını belirtti.
Gemiyi karaya oturtmadan sağlam bir şekilde limana yanaştıracaklarını ifade eden Ellibeş, şöyle konuştu:
"Değerli Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın size olan selamlarını iletiyorum. Malumunuz partimiz kurulduğu ilk günden itibaren gönül coğrafyamız için, samimiyetle büyük bir fedakarlık gösterdi. Birçoğumuzun hayal edemediği güzel projeleri hayata geçirdi. Mutlaka Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu çalışmaların başarılı olmasındaki en önemli şey milletimizin sevgisidir. Her türlü sıkıntılara göğüs gerildi. Bu anlayışı gösteren milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır."
Bundan sonra kendisine ve teşkilata önemli görevler düştünü belirten Ellibeş, "Takribi iki yıl sonra yapılacak genel kurula kadar bu gemiyi limana yanaştırmamız lazım. Ben uzun yıllardır belediyecilik yapıyorum. 41 yıldır Gölcük'te gönül belediyeciliği anlayışı içinde çalıştık. Belediyecilikte sadece hizmet yetmiyor. Şimdi orada edindiğimiz tecrübeyi burada da uygulama zamanı." diye konuştu.
Ellibeş, AK Parti'nin başarısı için teşkilatlarla çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Açıklamasının ardından partililer, Mehmet Ellibeş'e çiçek takdim etti.
Ellibeş'in basın toplantısına AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman
, Emine Zeybek
, Mehmet Akif Yılmaz
, Radiye Sezer Katırcıoğlu
, Sami Çakır
, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
, Derince
Belediye Başkanı Zeki Aygün
, Karamürsel
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, Dilovası
Belediye Başkanı Hamza Şayir
, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, 3 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.