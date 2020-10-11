AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeybek'ten ziyaret - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, kongrelerini tamamlayan ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretlerinde ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybek, AK Parti'nin çok daha kararlı ve vatandaşla iç içe siyaset yapması gerektiğine dikkati çekerek, milletle aralarında küçücük bir boşluk olursa orayı yalan ve iftiralarla doldurup, Türkiye'de yeni bir kaos ve karanlık dönem başlatmak için tetikte bekleyenler olduğunu öne sürdü.

"Körfez ülkelerine ziyaretleri sırasında araçtan inerken çekilmiş tek bir kare fotoğraf üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'Para için eğildi' diye iftira atanlar, birazcık yakın tarih bilgisi bulunanların rahatça bildiği 'Kapalı Maraş' sorusuna ne cevap vereceklerini bile şaşıranlar, şimdi kalkmış esnafımıza destek paketi açıklıyor" diyen Zeybek, dünyanın beklemediği bir salgın kriziyle boğuşurken, sağlık ve ekonomiyi önceleyerek milletin yanında olduklarını kaydetti.

Zeybek, Türkiye'de sağlıkta yapılanların ortada olduğunu, ücretsiz sağlık hizmeti, ilaç ve tedavi destekleriyle dünyada örnek ülkelerden biri konumunda olduğunu dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin ekonomik anlamda da bugüne kadar vatandaşlarına sağladığı destek 491 milyar TL'yi aştı. 6,3 milyon aileye aylık 1000 TL nakdi yardım sağlandı. 66 milyar TL prim ve muhtasar ödemeleri ertelendi. 3,6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi. Geliri 5 bin TL altındaki 8 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL bireysel ihtiyaç desteği sağlandı. 198 bin işletmeye 143 milyar TL işe devam destek finansmanı verildi. Elbette bu süreçte en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşadı. Bugüne kadar 784 bin esnafımıza 29,8 milyar TL destek finansmanı sağlandı. Birçok farklı sektörde yüzde 18'den yüzde 8'e, yüzde 8'den yüzde 1'e KDV, yüzde 20'den yüzde 10'a kira stopaj indirimleri yapıldı. Tabi ki, bunlarla sınırlı kalınmayacak. Hükümetimiz ihtiyaç duyulan her aşamada başta esnafımız olmak üzere, işveren ve çalışanların yanında olmaya devam edecek. Ama ortaya çıkıp sözüm ona formül önerenlerin, gerçekte nasıl bir anlayışa sahip olduklarını görmek için Kocaeli'deki temsilcilerine baksınlar. Bırakın yenisini, mevcudu bile koruyamadıklarını görecekler."