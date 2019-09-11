Son Dakika Haberleri: AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı

55 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 milletvekili hafif yaralandı.

AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 milletvekili hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında meydana geldi. Milletvekillerini taşıyan konvoyda, önlerine çıkan traktöre çarpmamak için yapılan ani fren sonrası zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, milletvekilleri Habibe Oçal ile İmran Kılıç hafif yaralandı. Kazada hafif yaralanan milletvekilleri hastanede kontrol amaçlı tedavi olurken, Mahir Ünal da gelerek kazazedelerle yakından ilgilendi. Kontrol amaçlı muayenenin ardından her iki milletvekili de taburcu oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Milletvekili, AK Parti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti konvoyunda kaza: 2 milletvekili hafif yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]