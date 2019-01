AK Parti Konya'dan Vefa Programı

AK Parti Konya İl Başkanlığı vefa yemeği programı düzenledi.AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde vefa yemeği programı düzenlendi. Programa il teşkilatında bugüne kadar görev alan parti mensupları katıldı."AK Parti aşktır, AK Parti sevdadır, AK Parti vefadır" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta , "AK Partimizin kurulduğu günden bu güne kadar, bu teşkilatın içinde olan gönül dostlarından, gönüllere dokunduğumuz her kadememize kadar gösterilen vefanın karşılığı hiç şüphesiz ki 2002 yılından beri girdiğimiz her seçimde çıkan zaferlerdir. AK Partimizin başarı öyküsünde bu vefa ve dava sevdası vardır. Partimizin 17 yıldır iktidar olmasında, bugün bu masaların etrafında ve tüm ülkemizde bu sevdaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımızın teker teker payı vardır. AK Parti bayrağımızın 17 yıldır dalgalanmasının ardında kurulduğumuz günden beri bu dava için ter akıtan büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın emeği yatmaktadır. Hamdolsun, Konyamızda AK Partimizin kurulduğu günden bugüne, en büyük destekçilerinden biri olmuş ve Reis'ine vefasını her zaman; gerek seçimlerde gerekse sahada göstermiştir. Biliyoruz ki biz büyük bir aileyiz. ve ben de bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Rabbim bu güzel günlerin hürmetine muhabbetimizi daha da arttırsın inşallah" dedi."Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ahde vefadır""Bizler kurulduğumuz daha ilk gün bir söz verdik" diyen Usta, "Yardan geçeriz, serden geçeriz ama bu sevdadan, bu davadan asla vazgeçmeyiz. Biz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın öğrettiklerini uygulayarak, AK Davamızı çizgimizi bozmadan gelecek nesillerimize, kardeşlerimize aktaracağımıza söz verdik. Hepinizin bildiği gibi bizim partimizin öne çıkan, en mühim unsurlarından biri vefadır. Bizler en temel siyasi etik kavramlardan biri olan vefayı, partimizin en genç kademesi olan gençlik teşkilatlarımızda öğrenir ve öğretiriz. Biliyor ve inanıyoruz ki gençliğimiz bu vefa erdemine ulaştığı an, davasına sadık, vatanına ve milletine aşık, Rıza-i İlahi'yi gözeten bir nesil ortaya çıkacaktır. İşte bu tecrübe ve gençliğin dinamizminin birleştiği güç ile Türkiye , bugünden çok çok daha gelişmiş bir yere gelecektir. Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var. Bu hedeflerimize giden yolda bütün teşkilatlarımıza çok önemli rol düşüyor. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak çok iyi bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Konya'mızın AK Parti'ye olan sevdasını, vefasını bir kez daha göstermek için, Liderimizin dediği gibi durmadan, yorulmadan ev ev, kapı kapı dolaşarak yerel seçimlerde de yine en yüksek oylarla, inşallah belediye seçimlerini kazanacağız. Ben inanıyorum ki onun için her birimiz üzerine ne düşünüyorsa yapacaktır. Çok iyi biliyoruz ki asıl olan davadır ve büyük davalar büyük adamların omuzlarında yürür. AK Partimizin davası ise tevazudur, her zaman daha çok çalışmaktır. Bizim davamızda asla ve asla pes etmek yoktur. Üstelik bugünümüz, dünümüzden çok daha heyecanlı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ahde vefadır. ve Partimizin milletine daha çok hizmet edebilmesi için gecesini gündüzüne katan, kurulduğu günden bugüne kadar hizmet veren teşkilat ve teşkilat mensuplarımız da bu vefada birleşmiş gönül dostlarımızdır" diye konuştu."Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla siyaset yapıyoruz"Öncelikli olarak geçtiğimiz dönemlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Leyla Şahin Usta, "Hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimizi tamamlayarak bu seçim dönemimizde koşar adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Milletimizle bağımızı güçlü tutarak, her doğan günle beraber kendimizi de tazeleyerek İnşallah bundan sonra da ülkemizde yeniliğin, reformun ve geleceğin partisi olmayı sürdüreceğiz. AK Parti ailesi kuruluşundan bu yana her zaman oy oranını arttırarak yoluna devam etti. Hamdolsun her zaman çıtayı daha yükseğe taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu zaferlere ancak birlikte çalışarak ulaştığımızı asla unutmuyoruz. Biz birlikte olunca güçlü bir aileyiz. Bireysel isimlerimizle değil, Partimiz, milletimiz adına buradayız. Koltuk sevdasına düşmeden tüm samimiyetiyle bu ailenin bir ferdi olmayı sürdüreceğiz. Konyamızda her zaman bir öncekinden daha yüksek oy alarak alnımızın akıyla çıktığımız seçim zaferlerimize bir yenisini 1 Nisan sabahı ekleyeceğiz inşallah. Gerek Büyükşehir gerekse de tüm ilçelerimizde görülmemiş bir yüksek oy oranına ulaşarak güçlü ailemizle birlikte bu yolculuğu sürdüreceğiz. Hamdolsun, biz Recep Tayyip Erdoğan gibi son yüzyıla damgasını vurmuş, dünya lideri ile yol yürüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızda insanları ötekileştirmek, bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal milliyetçilik asla ve asla yoktur. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışların en şereflisi olan insan üzerinde siyaset yaparken herkesi kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseyi siyasi görüşü, ırkı, kılık kıyafet ve inancından dolayı yadırgamadan, Tüm vatandaşlarımıza eğileceğiz" dedi."Bu dava bu yürüyüş bu milletin asil yürüyüşüdür""Bu dava bu yürüyüş bu milletin asil yürüyüşüdür" diye konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Bulunduğumuz coğrafyanın umudu kurulduğumuz günden bugüne kat ettiğimiz yol ortada ve yeni bir bölüme doğruda durmadan yorulmadan yürüyoruz. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaları, diğer bir taraftan da önümüzde 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimler var. Türkiye yeni şahlanışla birlikte inşallah bu seçimlerle beraber yeni bir şahlanışa geçecek. İlk günden bugüne bu şehir bu davaya sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam ediyor. İnşallah 31 Mart'ta da en yüksek desteğiyle de sahip çıkmaya devam ederek ve yolumuza tüm yerel hizmetlerle, hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla, milletvekillerimizin meclis çalışmaları ile teşkilat kademeleri olarak da bizler bu yoğun temponun içinde hep birlikte koşacağız. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Önce millet önce memleket sevdalıları olarak bu kutlu yolda yürüyüşümüz Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın yürüttüğü bu gönül çalışmalarında hep birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı."Bizler asıl düşmana benzediğimiz zaman yeniliriz"Bugünlerin çok hassas günler olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun , "Çok daha fazla dikkat etmemiz gereken günler. Bütün aday adaylarımızın önemlidir. Bütün aday adaylarımızın hatırı önemlidir ama davamızın, teşkilatımızın, şehrimizin hatırı hepsinden daha önemlidir. Birbirinden değerli aday adaylarımız var. Ancak bugünlerde yazdıklarımıza, yazdırdıklarımıza, çizdirdiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Merhum Aliya İzzetbegoviç diyor ki; 'Bizler Öldüğümüz zaman yenilmeyiz. Bizler asıl düşmana benzediğimiz zaman yeniliriz.' Eğer bizlerde başkalarına benzersek esas bizler seçimi o zaman kaybetmiş oluruz. Onun için bize düşen samimiyet gayret ve tevazu ile çalışmaktır. Biz duruşumuzu bozmamalıyız. Asla başkalarına benzememeliyiz. Dava şuurundan sapmadan bu bilinci kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Bir başkent daima başkenttir"Konuşmasına Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın, 'Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur' sözüyle başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , "İşte bu kadim Selçuklu başkenti, Selçuklu'dan miras aldığı yiğitliği, mertliği, hoşgörüyü, ilim ve irfanı hiçbir zaman terk etmedi. Şehrimiz, sultanları ve kumandanlarıyla olduğu kadar alimleriyle de her zaman insanlık değerlerinin kutup yıldızı oldu. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizde ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettiren önemli merkez olma özelliğini sürdürüyor. Muhammed Hadimi Hazretleri'nin de çok güzel bir beyiti var. Diyor ki; 'Kişi odur ki arkasında bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde gör ki yeller eser' Elhamdülillah 2004'ten bu yana AK Parti Belediyeciliği tüm dünyaya rol model olan hizmet anlayışıyla ülkemizi ve şehirlerimizi baştanbaşa binlerce hizmetle, yatırımla süsledi, tüm dünyanın gıptayla baktığı büyük yatırımları hayata geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Konyamız da 2004'ten bu yana tarihimize, kültürümüze ve elbette çağa uygun hizmetler aldı. Özellikle 2014 yılında hizmete giren Yeni Büyükşehir Yasası sonra 31 ilçemizin tamamında çok önemli yatırımlar hayata geçirilerek şehrimizin ilçeleri ile birlikte topyekün kalkınmasına katkı sağlandı" ifadelerine yer verdi. - KONYA