AK Parti Konya Milletvekili Etyemez'den, Karapınar'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile görüşen Etyemez daha sonra STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yaka, "İlçemiz, kazandırılan yatırımlar ile adeta şantiye alanına döndü. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyesi ve bölge milletvekilleri ile birlikte hareket ederek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Karapınar son yıllarda her alanda büyük gelişme içerisindedir." ifadesini kullandı.

Etyemez ise AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet eden ve gücünü halkından alan bir parti olduğunu belirterek, "Ülkemizin her bölgesinin kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.