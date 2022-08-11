AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Hüyük'te

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Özdemir, kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkan Vekili Mustafa Sarıaslan ve AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı, Çamlıca, Suludere, İlmen, Kıreli ve Göçeri mahallelerinde mahalle sakinleriyle buluşan Özdemir, yerleşim merkezlerinde engelli ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Özdemir, kahvehanelerde düzenlediği sohbet toplantılarında da kendisine aktarılan talepleri dinleyerek, çözüm önerileri üzerinde de vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların hayatlarından çok memnun olduğunu gözlediğini, bölgede giderek yaygınlaşan organik çilek üretiminin de yörede olumlu yönde hayatın akışını değiştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.