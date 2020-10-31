AK Parti Kulu İlçe Başkanı Ölçer, görevinden istifa etti - Son Dakika

AK Parti Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer, 2017 yılından bu yana yürüttüğü görevinden istifa etti.

Ölçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana yürütmekte olduğum AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız Genel Merkezimize, Konya İl Başkanlığımıza, birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları ve Gençlik kollarımıza, encümen üyelerimize ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Göreve yeni gelecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum."