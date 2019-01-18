AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal Oldu
41 dakika önce
Ak Parti Kumluca İlçe Başkanlığına Erol Uysal atandı.
Ak Parti Kumluca
İlçe Başkanlığına Erol Uysal
atandı. Kumluca'dan 4 aday ile birlikte Ak Parti Ankara
Genel Merkezine çağırılan Erol Uysal, mülakatın ardından yeni Kumluca İlçe Başkanı olarak atandı.
Adaylar, AK Parti Hatay Milletvekili
, Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel
, AK Parti Uşak
Milletvekili Dr. Alim Tunç
ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem
Taş'ın da olduğu heyette mülakata girdi. Mülakat sonucuna göre Erol Uysal, Ak Parti Kumluca İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Erol Uysal mazbatasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
'den aldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: İHA
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