Son Dakika Haberleri: AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal Oldu

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal Oldu

41 dakika önce

Ak Parti Kumluca İlçe Başkanlığına Erol Uysal atandı.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal Oldu, System.String[]
Ak Parti Kumluca İlçe Başkanlığına Erol Uysal atandı. Kumluca'dan 4 aday ile birlikte Ak Parti Ankara Genel Merkezine çağırılan Erol Uysal, mülakatın ardından yeni Kumluca İlçe Başkanı olarak atandı.

Adaylar, AK Parti Hatay Milletvekili, Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel, AK Parti Uşak Milletvekili Dr. Alim Tunç ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da olduğu heyette mülakata girdi. Mülakat sonucuna göre Erol Uysal, Ak Parti Kumluca İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Erol Uysal mazbatasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Ankara, Erol Uysal, Kumluca, Ak Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı Eski Eşine Kızgın Maşayla İşkence Yapıp Tecavüz Eden Kocaya 30 Yıl Hapis

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:49:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]