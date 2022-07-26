AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi

26.07.2022 15:00
AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Nuriye Aşık, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Nuriye Aşık, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Aşık'ın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, Merkez'e bağlı Kuşaçması Köyü Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye katılan Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, kurum müdürleri ve vatandaşlar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Nuriye Aşık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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