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AK Parti'li Baybatur: "CHP neden 'Hayır' dediğini açıklayamıyor" - Son Dakika

AK Parti'li Baybatur: "CHP neden 'Hayır' dediğini açıklayamıyor"

03.11.2021 22:04
AK Parti'li Baybatur:

- AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terör örgütleriyle mücadele tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin halk nezdinde ciddi bir destek kaybı yaşadığını ifade ederek, CHP'nin tezkereye PKK lehine neden "Hayır" dediğini hala...

- AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terör örgütleriyle mücadele tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin halk nezdinde ciddi bir destek kaybı yaşadığını ifade ederek, CHP'nin tezkereye PKK lehine neden "Hayır" dediğini hala açıklayamadığını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sınırların güvenliği adına sunulan tezkerenin doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve milli güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten Baybatur, "Türkiye'nin sınırlarında PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleri güvenlik tehdidi oluştururken tezkereye 'Hayır' demek sorumsuzluktur; bu unsurların milli güvenliğimize kastedecek faaliyetlerine peşinen destek olmaktır" dedi.

CHP'nin neden "Hayır" dediğini anlamak için HDP milletvekili İmam Taşçıer'in oylama öncesi yaptığı paylaşıma bakmanın yeterli olduğunu kaydeden Baybatur, Taşçıer'in "Tezkereye CHP 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt CHP, AKP'den daha iyidir diye oy vermemelidir" sözlerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu CHP'sinin, siyasi çıkarları uğruna PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye boyun eğdiğini ve ittifak bedelini tezkereye 'Hayır' diyerek ödediğini ifade eden Baybatur, terör örgütleriyle mücadele tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin halk nezdinde ciddi bir destek kaybı yaşadığını söyledi. 2015'ten 2019'a CHP'nin "Evet" oyu verdiği 5 tezkere ile 2021 tezkeresinin birebir aynı metin olduğunu vurgulayan Baybatur, CHP 2015-2019 arasındaki tezkerelere "Evet" demişti. Bugün 'ülkeye yabancı asker sokulacağı' iddiasıyla çarpıttıkları madde, kendilerinin de 'Evet' dediği bu tezkerelerde de vardı" ifadesini kullandı.

Tezkereye CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin de "Evet" oyu verdiğine işaret eden Baybatur, "Tezkereye 'Hayır' demenin nasıl bir ihanet olduğunu bütün toplum bildiği halde ihanet kelimesini kullanmazken Sayın Kılıçdaroğlu kullanmıştır. HDP'yle iş tutarak Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük bir darbe vurma girişimiyle yaptığının aslında ihanete karşılık geldiğini kendi itiraf etmiştir. Terörle mücadele teskeresine 'Evet' demek işgale kapı aralamak, Cumhuriyete ihanet etmek ise ittifak ortağınız İYİ Parti'de size göre hain olmuyor mu? İttifak ortağınıza da hain demiş olmuyor musunuz?" diye sordu.

CHP'nin tezkereye PKK lehine neden "Hayır" dediğini hala açıklayamadığını ifade eden Baybatur, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı konuşmada Kandil'i yerle bir etme sözü vermesini ise halktan gelen tepkilere bağladı. Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "CHP 'Hayır' diyerek hayırlı bir iş yapmıştır" açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun Kandil'i yerle yeksan etmekten bahsettiğine dikkat çeken Baybatur, "PKK'dan övgü alan bir CHP profilinin kaybettireceği oyların telaşıyla yapılmış bir açıklamadır. Halkta bir karşılığı olmadığı gibi, hiçbir Kıymet-i Harbiyesi de bulunmamaktadır" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Baybatur: 'CHP neden 'Hayır' dediğini açıklayamıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Baybatur: "CHP neden 'Hayır' dediğini açıklayamıyor" - Son Dakika
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