- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi - Son Dakika

- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi

11.01.2021 14:11

- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi AK Partili Bekle: "Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz" Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Roman vatandaşlara hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekerken AK Parti...

- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi

AK Partili Bekle: "Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz"

İZMİR - Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Roman vatandaşlara hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Toroğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz" dedi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Roman vatandaşlara hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Roman vatandaşlar, Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında kullandığı ifadelere tepki için İzmir Adliyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Toroğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Bekle, "Bazı kimseler ne söylediğini ve sonunun nereye gittiğini bilmeden; bazıları bilerek ancak fark etmeden bazıları ise tepeden bakan; kendini asıl, başkalarını etnik azınlık görerek; insanlık dışı, aşağılık düşüncelerle bu ırkçılığı ve faşistliği ya yapıyor ya da aracı oluyor. Bazen bir futbolcuya seslenen hakemde, bazen bir çadırda kalan göçmenin üzerine yürüyen sivilde, bazen bir beyazın siyaha bakışında, bazen bir kendisini bilmezin ekranlarda söylediği sözlerde. Şekil veya hareket değişse de hepsi aynı karanlık düşüncelerin eseridir" dedi.

"Bu coğrafyanın insanı, ceddinden; 'Adil olmak' mirasını almıştır" diyen Bekle, "Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar uzanan tarihimizde Türk, Kürt, Roman, Arap, Çerkez, Laz ve bilmem kaç çeşit milletten insanımız her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. İnsanı 'eşrefi mahlukat' bilmiş; diline, dinine, mezhebine, rengine bakmadan insan olduğu için yardımına koşmuştur. Birileri aramıza ırkçılığın faşist zehrini sokmak istese de; dün nasıl izin vermediysek bugün de buna izin vermeyeceğiz. Erman Toroğlu isimli şahıs ekranlarda ayrımcılık ve nefret söylemlerinde bulunarak Roman vatandaşlarımızı kötü göstermiş, dışlamış ve cümlelerinin devamında toparlamaya çalışırken karanlık düşüncelerinde biriken zehri dışarıya akıtarak dilencilikle Roman vatandaşlarımızı bağdaştırarak insanlık tarihine ve kendi benliğine acı ve kara bir leke bırakmıştır. Erman Toroğlu ve onun gibi karanlık dünyalarda gezinen zihinlere şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Romanlardan hiçbir zaman hain çıkmamıştır. 15 Temmuz gecesinde birileri darbeye alkış tutarken; Romanlar meydanlara koşmuş, bedenini bu vatana siper etmiştir" diye konuştu.

Roman toplumunun, Türk milletinin asli unsuru olduğunu ifade eden Bekle, "Binlerce yıllık devlet geçmişimizde; vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış; bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak; Erman Toroğlu da kendisinden olmayanları işaret ederek aşağılayamaz. Her fırsatta söylüyorum. Huzurlarınızda bir kez daha belirtmek istiyorum; Romanlar olarak bizler; farklılıklarımızı zenginliğimiz, birlikteliğimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a, beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü lanetliyoruz. Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz" sözleri ile Erman Toroğlu'na tepkilerini dile getirdi.

- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi
- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi
- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi
- Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi

Erman Toroğlu, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu 53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücretin iade edilmesine karar verildi Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Salgın yüzünden şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi
Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı         
14:58
Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı         
14:43
WhatsApp'ın kararı sonrası BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi WhatsApp'ın kararı sonrası BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi         
14:29
Rusya'da yetkililere Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak         
14:19
Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok         
14:06
Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı         
13:39
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu         
10:48
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 15:20:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Erman Toroğlu'na ırkçılık tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei