AK Parti'li belediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destek 62 milyonu aştı - Son Dakika

AK Parti'li belediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destek 62 milyonu aştı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin Covid-19 ile mücadele sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin Covid-19 ile mücadele sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi. AK Parti'li belediyelerin her zaman vatandaşa ve şehre hizmet etmek için en önde ve aşkla çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, "Ak belediyelerimiz gönül belediyeciliği ilkemiz doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Bu pandemi sürecinde de ayrı bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalar yürütüldü" dedi.

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Kamu binalarından, iş yerlerine kadar her yerde hijyeni en üst seviyede tutmak için gerekli önlemlerin alındığını ve denetimlerin sıkı tutulduğunun altını çizen Özhaseki, "Belediyelerimiz sürecin ve yaptıkları işin öneminin farkında. Ona göre de özveriyle çalışıyorlar. Ak belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi. Bunlar büyük rakamlar ve bu rakamlara ulaşabilen başka bir partili belediye de yok" diye konuştu.


İhtiyaç sahibi ailelere 62 milyonluk destek


AK Parti'li belediyelerin Covid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Özhaseki, "Belediyelerimiz, sokağa çıkma yasağı bulunduğu zamanlarda 65 yaş üstü büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koştular, koşmaya da devam ediyorlar. Şuan için ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek miktarı 62 milyonu aştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li belediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destek 62 milyonu aştı - Son Dakika

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