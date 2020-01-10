AK Parti'li Bostancı: FETÖ'nün hangi kesimde ayağı-kolu var, takip edecek kurumlardır - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Bostancı: FETÖ'nün hangi kesimde ayağı-kolu var, takip edecek kurumlardır - Son Dakika

AK Parti'li Bostancı: FETÖ'nün hangi kesimde ayağı-kolu var, takip edecek kurumlardır

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "FETÖ'nün istihbari nitelikte bir örgüt olduğunu belirterek, "Hangi toplumsal kesimde ayağı- kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır" dedi.

AK Parti'li Bostancı: FETÖ'nün hangi kesimde ayağı-kolu var, takip edecek kurumlardır, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "FETÖ'nün istihbari nitelikte bir örgüt olduğunu belirterek, "Hangi toplumsal kesimde ayağı- kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Basın mensuplarının gününü kutlayan Bostancı, soruları da yanıtladı. Soru üzerine Libya'daki gelişmeleri değerlendiren Bostancı, Türkiye'nin,  Ortadoğu'da sağlam, tutarlı, kararlı politika istikametinde görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti. Bostancı, FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP'nin bu konu ile ilgili Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin çağrısı ile ilgili Bostancı, "FETÖ denilen yapı istihbari nitelikte bir örgüt. Başka ülkelerde de organize olduklarını tartışıyoruz. Hangi toplumsal kesimde ayağı kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır. Siyasi kanaatler olabilir, kıymetlidir. Ama somut deliller, bağlantılar elde edilecek neticeler sonucunda çalışmalar ortaya çıkar. FETÖ'ye karşı mücadelede ortaklaşa dil nasıl geliştirilir, buna bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

'CHP KENDİ İÇİNDE KOMİSYON KURSUN'

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Akçay da "CHP'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisi çok komik bir öneri. Araştırma komisyonu kurulmuştu. Ortada bir rapor yok. Acaba CHP siyasi ayak meselesini komisyona havale ederek saman altına mı sürüyor, meseleyi murdar etmek mi istiyor? CHP kendi içinde FETÖ komisyonu kurarak başlasın bu işe" dedi.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Öztunç, Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti Deniz Milletvekili Yasin Öztürk de basın mensupları ile sohbet etti.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'u arayarak, parlamento muhabirlerinin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Naci Bostancı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
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