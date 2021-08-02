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AK Parti'li Bülent Turan'dan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Bülent Turan'dan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik açıklama Açıklaması

02.08.2021 21:48
AK Parti'li Bülent Turan'dan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Resmi Gazete'de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili eleştirilere yönelik, "İYİ Parti'nin evet dediği, CHP'nin az sayıda vekilinin hayır dediği bu kanuna Kılıçdaroğlu'nun çok büyük ithamda...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Resmi Gazete'de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili eleştirilere yönelik, " İYİ Parti'nin evet dediği, CHP'nin az sayıda vekilinin hayır dediği bu kanuna Kılıçdaroğlu'nun çok büyük ithamda bulunması sanki ormanlar bilerek yakılıyor, betonlaştırılacakmış tarzı ithamlarda bulunması akla ziyan bir yaklaşım." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile partisinin Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Devam eden orman yangınlarının herkesin ciğerini yaktığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak devletimiz, milletimiz el ele omuz omuza bu süreci de aşacaktır. Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini hep beraber takip ediyoruz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, üzüntülüyüz. Ancak dediğim gibi devlet, millet, el ele bu süreci en hızlı şekilde nihayete erdireceğiz. Süreçte birlik beraberliğimiz her şeyden daha önemli. Süreçte çalışanlarımızın bütün kamu kurumlarımızın motivasyonu çok kıymetli ancak sorumsuz muhalefet anlayışını tekrar en ağır haliyle önümüzde görüyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu çok ağır ithamlarda bulundu. Turizm kanunu görüşüldükten sonra orman yangınları başladığını iddia etti. Turizm kanununda, Sayın Erdoğan tarafından da bir imzayla bütün yanan yerlerin betonlaşmasına imkan verileceğini iddia etti. Daha öteye geçerek 'kepçenin karşısına ben çıkacağım' dedi. Oysa ki tüm Türkiye Kılıçdaroğlu'nun 'tankın karşısına çıkacağım' dediği zaman 15 Temmuz akşamı nasıl kaçtığını, nasıl bu söylemin asla eyleme dönüşmediğini yaşamış görmüş oldu. Bu iddiasının da benzer komiklikte olduğunu ifade etmek isterim."

Anayasa'nın 169. maddesi gereği tüm ormanların anayasal güvence altında olduğunu aktaran Turan, "Hiçbir orman varlığı asla betonlaşamaz. Hiçbir orman varlığı asla kaybolmaz. Tüm yanan yerlerimiz en hızlı şekilde tekrar yeşerecektir. Fakat asıl sorun şudur ki madem kanun bu kadar kötüydü madem kanun bu kadar ağır ithamlar hak eden bir kanundu buradan sormak isterim, o kanun oylanırken ey Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Madem bu kadar kötü bir kanundu madem ormanları betonlaştıran bir kanundu, CHP'nin 135 vekili varken oylamaya katılan vekil sadece 34. Oylanırken 34 vekil hayır oyu verdi. Neredeydi bu arkadaşlar?" ifadesini kullandı.

"Bu ne samimiyetsizlik bu ne tutarsızlık"

Turan, İYİ Parti'nin kanuna evet oyu verdiğini aktararak "O zaman tüm ormanların betonlaşmasına imkan verdiğini iddia ettiği bu kanuna İYİ Parti'de mi evet demiş oldu? Daha ötesi mecliste 13 muhalefet partisi lideri var küçüklü büyüklü, hiçbir tanesi oylamaya katılmadı. O zaman bütün bu muhalif liderlerde mi betonlaşmaya evet demiş oldu? Bu ne samimiyetsizlik bu ne tutarsızlık. Samimiyet, yüzle gözle gözüken bir gerçektir. Çok yalan çok algı ama sıfır samimiyet. Tam bir Kılıçdaroğlu tanımı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilere mecliste Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili oylamadaki sonuçların yer aldığı resmi tutanaklarını gösteren Turan, kanuna İYİ Parti'nin evet, CHP'den ise sadece 32 vekilin hayır dediğini dile getirdi.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki diğerleri neredeydi o zaman? Kılıçdaroğlu neredeydi o zaman? İYİ Parti'nin evet dediği, CHP'nin az sayıda vekilinin hayır dediği bu kanuna Kılıçdaroğlu'nun çok büyük ithamda bulunması sanki ormanlar bilerek yakılıyor, betonlaştırılacakmış tarzı ithamlarda bulunması akla ziyan bir yaklaşım. Hem oylamaya katılmayacaksın hem ortağın bu kanuna evet diyecek hem de sonra çıkan orman yangınlarından milletin üzüntüsünü durdurmak varken adeta manipüle ederek ithamda bulunacaksın. Biz artık bu tarz samimiyetsizliklerden bıktık. Bu artık bizim konumuz olmaktan çok öte. Samimi olan CHP'lilerin ülkesini seven CHP'lilerin bu tarz siyasete kasetle gelen, başkanlığa kasetle gelen bu siyaset diline artık dur demesi lazım."

Ziyarette, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Bülent Turan'dan, Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili eleştirilere yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika


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