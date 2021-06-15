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AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması

15.06.2021 20:51
AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, hazırladıkları kanun teklifiyle, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu (MKE) özelleştirme baskısından kurtararak, Hazineye bağlayacaklarını, kurumun Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulacak bir anonim...

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, hazırladıkları kanun teklifiyle, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu (MKE) özelleştirme baskısından kurtararak, Hazineye bağlayacaklarını, kurumun Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulacak bir anonim şirket olacağını bildirdi.

Can, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MKE'nin, kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) kapsamında yönetildiğini, KİT'lerin de özelleştirme havuzunda yer aldığını anımsattı.

MKE'nin, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı arasında sıkıştığını, özelleştirme baskısı altında olduğunu ifade eden Can, "MKE'nin hem özelleştirme baskısından kurtulması lazım hem de devletin kısıtlarından kurtularak bir özel sektör mantığıyla çalışmasına ihtiyaç var." dedi.

"Hazine'nin mülkiyetinde olacak"

Yerli ve milli savunma sektöründeki bu kuruluşa sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Can, bunun nasıl gerçekleştirileceğini şöyle anlattı:

"Hazinenin mülkiyetinde olacak. Şu an çalışması yapılan ve kurumlardan görüş sorulan şu aşamada geldiğimiz noktadaki çalışma da teklif haline gelecek inşallah. Makina Kimya'yı özelleştirme baskısından kurtarıyoruz. Hazineye bağlıyoruz. Hazinenin mülkiyetinde, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirket. Bunda amaçlanan; devletin imtiyazlarından, savunma sektörü olarak elzem olduğu için bu imtiyazların devam etmesi. Diğer taraftan da kamuda olduğu için prangalarından kurtularak özel sektör mantığıyla çalışan, istediği yatırımı yapabilen, istediği istihdamı karşılanabilen, istediği mühendise, işçiye istediği ücreti verebilen serbest, toleransı geniş bir yetkide Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle yönetilen bir anonim şirketi olması noktasındaki önerilerimiz karşılanmıştır. Bu teklifle asıl murat edilen budur."

MKE'de çalışan bir işçinin, ikramiyeyle birlikte 5 bin TL civarında bir ücret aldığını, bunun yeterli olmadığını dile getiren Can, KİT kapsamında çalışan memurlara da 6-7 bin TL ücret ödendiğini söyledi. Can, bir şey icat eden, Ar-ge'de bir şey geliştiren, bir projeye destek veren, yurt dışından destekli bir mühendis çalıştırılmak istendiğinde bu rakamların komik kaldığına işaret etti.

Can, bu çerçevede MKE'nin elinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Makina Kimya'yı o kısıtlarından kurtarıp, özel hükümleri cari bir Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin bir şirket nezdine döndürdüğümüzde, şirketin yönetim kurulunun bu elastikiyete sahip olması, bu yetkiye haiz olması lazım. Cansiparane mücadele eden, savaş, tehdit zamanlarında mücadele eden bu kardeşlerimizi güçlendirmek için bu mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır." yorumunu yaptı.

Bunun bir statü değişikliği olduğuna dikkati çeken Can, "Makina Kimya'da çalışan işçi kardeşlerimiz, 399'a ilişkin çalışan mühendislerimiz, teknikerlerimiz rahat olsun. Onlarla Makina Kimya'nın herhangi bir problemi yok. Dünya silah sanayi ile rekabet edebilecek hukuki altyapıya kavuşmak için bu teklif hazırlanmaktadır." bilgisini verdi.

-"Özlük haklarında bir problem olmayacak"

İşçilerin tedirgin olduğunu ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek veriyorum; şu an Kırıkkale Silah Fabrikasında çalışan bir işçiye, bu teklif yasalaştığında sözleşme önerilecek. Sözleşmeyi imzalarsa devam edecek. Emekliliğe hak kazanıp, yine devam etmek isterse, sözleşme imzalarsa devam edecek. 'Ben şu şartlarda burada devam etmek istemiyorum ama benim hakkım saklı kalsın' diyorsa, onu da KİT kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kurumlara tercih yaptırarak, istediği yere göndereceğiz. Bütün bunlara rağmen, 'Ben herhangi bir kuruma gitmek, yeni kurulan anonim şirkette de çalışmak istemiyorum, ayrılmak istiyorum' diyorsa, o zaman özlük hakları neyse, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bütün yan ödemeleriyle beraber kendisine ödenecek. Hiç kimsenin özlük haklarında bir problem olmayacak. Makina Kimya, anonim şirket olduğunda, bundan önceki hak ve yükümlülükleri nelerse aynen devam edecek."

Can, 399 sayılı KHK kapsamında çalışan mühendisler ve teknikerler için de aynı şeylerin geçerli olduğunu ancak İş Kanunu'na tabi olunacağını bildirdi.

-"Onları güzel, iyi günler bekliyor"

MKE'de çalışanların hiçbir sıkıntısı olmayacağını dile getiren AK Parti'li Can, "Aksine onları güzel, iyi günler bekliyor." dedi.

Can, kanun teklifiyle MKE'nin elini güçlendireceklerini kaydederek, "Yatırım mı yapacaksın, buyur yap. Ortak mı getireceksin? Ortak yatırım mı yapacak? Karlılık menfaat denkleminde Hazinenin, Maliyenin onayını alarak bunu da yap." ifadelerini kullandı.

MKE'de 1980'lerde 17-18 bin çalışan olduğunu hatırlatan Can, "Bugün 4 binler civarına düşmüşüz. İnşallah bu teklifle, atik, atak, önündeki engellerinden arınmış bir yönetimin yetkisinde Makina Kimya'nın şahlanacağı bir dönem olacak, daha iyi yere gidecek." diye konuştu.

MKE'nin bu yıl itibarıyla 9 milyar lira cirosu, 2,5 milyar lira karının beklendiğini bildiren Can, "Önümüzdeki sene bu kanunla birlikte belki 20 milyara varabilen ciro olacak. Makina Kimyanın büyümesinin önündeki bu prangaları tekrar kaldıracağız, kamunun anonim şirketi haline getireceğiz, Hazinenin mülkiyetinde kamunun bir anonim şirketi olacak. Belki de bu yapısıyla Türkiye'de ilk defa böyle bir kurum ihdas edilecek. Kamu gücü arkasında ama özel sektör mantığıyla yönetilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Denetim mekanizmasının nasıl olacağına yönelik bir soruya Can, şöyle karşılık verdi:

"Sayıştayın denetimi, kısmi olarak kamu mülkiyetinde olduğu için devam edecektir. Ama TBMM'nin KİT anlamındaki denetiminden ayrı olacaktır. Buradaki bizim maksadımız, Makina Kimya'yı denetimden kaçırmak değil, aksine denetime açık olsun. Bizim buradaki maksadımız ne işçi ne memur ne denetim. Makina Kimya'nın dünya silah sektörüyle şu anki mevzuat açısından haksız rekabeti var. Anonim şirket şeklinde Türk Ticaret Kanunu'na göre Makina Kimya eğer yönetilebilir ise bu sektörde rekabet ortamı oluşacaktır, eli güçlenecektir. Derdimiz; Makina Kimya'nın statü değişerek, yerli ve milli savunma göz bebeği olduğu için kamudaki mülkiyeti devam etsin ama aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin silah sektöründe kamunun bir şirketi olarak dünyanın en önemli silah şirketleriyle rekabet edebileceği yasal mevzuata kavuşması."

Can, teklifin TBMM Başkanlığına yarın sunulabileceğini bildirdi.

AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması
AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması

Kırıkkale, AK Parti, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Can, MKE'nin AŞ olmasını öngören kanun teklifi vereceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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