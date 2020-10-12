AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz
12.10.2020 14:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.
AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını tekrar paylaştı. Çelik, kendi mesajında ise "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız" dedi.
ANKARA, -
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