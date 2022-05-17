AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi

17.05.2022 17:03

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de devam eden yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de devam eden yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Durmuşoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Seyitoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Osmaniye ve ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Durmuşoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, Kadirli- Ceyhan, Mehmetli-Sumbas, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolu ve Karatepe yolu projelerini yerinde gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yol çalışmalarına emin adımlarla devam edildiğini belirten Durmuşoğlu, "Türkiye genelinde ve bölgemizde bölünmüş yol, viyadük, köprüler, tüneller gibi ihtiyaca göre çalışmalar belirlenen plan ve program dahilinde devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi
AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi

YORUMLAR
500
Tepebaşı'nın İklim Dostu Çalışmalarını İncelediler Tepebaşı'nın İklim Dostu Çalışmalarını İncelediler AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:05:42. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Durmuşoğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement