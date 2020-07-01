AK Parti'li Gündoğdu, sosyal medyayla ilgili yasa çıkarılmasını istedi - Son Dakika

AK Parti'li Gündoğdu, sosyal medyayla ilgili yasa çıkarılmasını istedi

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medyanın hakaret ve iftiralarla dolu olduğunu ifade ederek, bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medyanın hakaret ve iftiralarla dolu olduğunu ifade ederek, bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

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Gündoğdu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili paylaşımlarda bulunulduğunu, daha önce de siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticilerinin ailelerine dönük çirkin ifadeler içeren açıklamalar yapıldığını anımsattı.

Bu açıklamaları kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Gündoğdu, bu tür paylaşımlarla ilgili acilen bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gündoğdu, siyasi parti ayrımı yapmadan, milletvekillerinin aileleri üzerinden yapılan karalama kampanyalarına "dur" demek gerektiğini ifade ederek, "Sosyal medya ile ilgili bir yasa mutlaka Meclis'in gündemine gelmeli. Sosyal medyadan iftira atmanın basın özgürlüğüyle ilgisi yok." dedi.

Birilerine hakaret etmeden, küfretmeden paylaşımlarda bulunulabileceğini dile getiren Gündoğdu, "Yalan bilgi ve iftiralarla dolu bir çöplüğe dönen sosyal mecrayı, milletin hizmetinde olan bir mecra haline getirmemiz gerekir." diye konuştu.

Gündoğdu, sosyal medya kullanıcılarının belirli bilgileri girerek hesap açması, hakaret edenlerin de yakalanıp cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu mecraların, hukuki bir çerçeveye kavuşturulmadıkça herkesin şikayetçi olacağını dile getiren Gündoğdu, paylaşım ve eleştirilere değil, iftira ve hakaretlere yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Gündoğdu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gündoğdu, sosyal medyayla ilgili yasa çıkarılmasını istedi - Son Dakika

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