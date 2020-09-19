AK Parti'li Kandemir ve Karaaslan, Vezirköprü kongresine katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir ve Karaaslan, Vezirköprü kongresine katıldı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, "Mesele Türkiye olduğunda dün hasım olanlar bir anda hısım haline geliyorlar.

AK Parti'li Kandemir ve Karaaslan, Vezirköprü kongresine katıldı, System.String[]

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, "Mesele Türkiye olduğunda dün hasım olanlar bir anda hısım haline geliyorlar." dedi.

Kandemir, AK Parti Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile partisinin Vezirköprü İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Kandemir, "Türkiye, geldiği noktada gerçekten de tüm dünyada dikkatlerin üzerinde olduğu, özenle dikkatle takip edilen, umudu taşıyan bir ülkedir. Her şeyin paramparça olduğu, duyguların, heyecanların, ülkelerin adalet anlayışının paramparça olduğu, bütün etik değerlerin birbirinin içine geçtiği, hiç kimsenin insanı umursamadığı bir dönemde, siyasette merkezine insanı koyan, bunun mücadelesini veren, halktan taraf olan, 'hakkı tutar kaldırırız bedeli ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapan bir siyasi hareket AK Parti siyasi hareketi." ifadesini kullandı.

"Bizler mevkilerin geçiciliğine inanan bir siyasi parti hareketiyiz." diyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Bizler vefaya, inanca, bizler adalete inanan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Biz, Genel Başkanımızın ifadesiyle 'Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.' diye yola çıktık. Şuna inanıyoruz, eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolursunuz demektir. Düne kadar Türkiye'ye tarif ediyorlardı, yürüyeceği yolları. 'Şuradan gideceksiniz' diyorlardı. Şimdi biz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi yolumuzu kendimiz açıyoruz. Kolay bir şey değil bu kuşkusuz. Zora talibiz. Zora talip olmayanlar toplumsal dönüşümleri gerçekleştiremezler. Hayalleri, delice cesaretleri olmayanlar toplumsal değişimlerin öncüsü olamazlar. Onun için onlar 'çılgın proje' diyorlar, biz 'başarırız evelallah' diyoruz."

Kandemir, 2023 seçimlerine de işaret ederek "Mesele Türkiye olduğunda dün hasım olanlar bir anda hısım haline geliyorlar. 2023 kolay bir seçim olmayacak. Biz kalbi bu ülke ile atan bir siyasi hareketiz. Gönül rahatlığı ile söylüyorum, doğal gazın ilk aşamasını bulduk, önümüzde çok güzel günler var. İkinci müjde gelir, üçüncü müjde gelir, başka müjdeler gelir evelallah hep beraber bekleyelim." diye konuştu.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise AK Parti'nin büyük bir mücadele içinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti.

"Bugün çok önemli bir rakam söyleyeceğim sizlere. Vermiş olduğumuz mücadelenin nerelere uzandığının ve bugün de ne anlam ifade ettiğinin anlaşılması bakımından çok önemli. Bugün 'Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyenlere ithaf olunur. Bizim üç kıtada 34 farklı ülkede 78 şehitliğimiz var değerli yol arkadaşlarım. O şehitliklerin neden orada olduğunu orada kimlerin hangi mücadeleleri verdiğini şöyle bir zihnimizden geçirelim, düşünelim ve bir anlam yüklemeye çalışalım. İşte biz onun için buradayız. İşte bugün de aynı nedenle büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Onun farklı farklı alanlarında kimimiz milletvekiliyiz, kimimiz mahalle temsilcisiyiz. Kimimiz kadın kollarındayız, kimimizin hiçbir görevi yok ama Cumhurbaşkanımıza sevdalıyız, AK Parti'ye sevdalıyız."

Kongreye Teşkilattan Sorumlu Karadeniz Bölge Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir ve Karaaslan, Vezirköprü kongresine katıldı - Son Dakika


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