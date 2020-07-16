AK Parti'li Karaaslan'dan Samsun'a adli tıp grup başkanlığı müjdesi - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan'dan Samsun'a adli tıp grup başkanlığı müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'a adli tıp grup başkanlığı kurulacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'a adli tıp grup başkanlığı kurulacağını bildirdi.

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Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da kurulacak adli tıp grup başkanlığı için projenin ihale edildiğini belirtti.

Adli tıp grup başkanlığının İlkadım ilçesinde inşa edileceğini ve 10 bin 265 metrekare kapalı alana sahip olacağına işaret eden Karaaslan, yıl sonunda projenin bitirilip gelecek yılın ilk çeyreğinde inşaatına başlanmasını planladıklarını anlattı.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı faaliyete geçtiğinde sadece Samsun'a değil, çevre şehirlere de hizmet vereceğine dikkati çeken Karaaslan, "Bölge Adliye Mahkemesi ile Samsun'un adli bakımdan da merkez şehir olma kimliğini daha da güçlendirecektir. Ülkemizdeki 10 adli tıp grup başkanlığından biri olacak başkanlık, faaliyete geçtiğinde şehrimiz ve çevre şehirlerdeki yargı süreçlerini hızlandıracak, vatandaşımızın ve yargı camiasının adli tıp raporu beklemekten kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, adli tıp grup başkanlığının davaların daha hızlı karara bağlanmasını sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her alanda en ileri reformları gerçekleştirdiğimiz son 18 yılda adalet hizmetlerine erişim ve davaların hızlı karara bağlanmasında SEGBİS ve en son e-duruşma dahil, önemli hizmetleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. AK Parti olarak bu alanda attığımız adımların son halkası olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığının şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Adalet Bakanlığımıza sürece verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Adli tıp grup başkanlığının Samsun'a kazandırılmasının yanında şehrimizin talep ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçirmek için tüm milletvekillerimizle AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz."

Çiğdem Karaaslan, Adli Tıp, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan'dan Samsun'a adli tıp grup başkanlığı müjdesi - Son Dakika

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