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AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması

29.12.2021 13:13
AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin, sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi için 150 dönümlük orman alanı içinde inşa ettiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin, sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi için 150 dönümlük orman alanı içinde inşa ettiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İçinde yaralı sokak hayvanlarının tedavisinin yapılması için veteriner kliniği de bulunan bakım merkezini gezen Karaaslan, sahipsiz kedi ve köpeklerin konforlu hayat sürmesi için yapılan tekli ve çoklu yaşam alanlarını, Kedi Kasabası'nda bulunan bungalov evler ile otantik köprü ve yürüyüş yollarını inceledi.

"Burası örnek teşkil edecek bir yer"

Bakım merkezinde pitbull gibi saldırgan sokak hayvanları için özel inşa edilen tekli yaşam alanını da gezen Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Bakım merkezinde hayvanlar için türlü yaşam konforu düşünülmüş. Burası Türkiye'de, belki de dünyada hayvanlara ait özel alanları olması bakımından örnek teşkil edecek bir yer. Hayvanların açık havada özgürce dolaşıyor olması, uzman veteriner hekimler tarafından sıkı takip ediliyor olması bakımından çok önemli bir örnektir. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki diğer şehir ve ilçelerde bu uygulamalar yaygınlaştıkça Samsun'daki güzel bakım merkezinin de buralara referans olmasını arzu ediyoruz. Çünkü burada 40 personel mevcut ve bunların 10'u uzman veteriner hekim. Ameliyathanesi, kliniği, tedavi ve bakımları ile hayvanların rehabilitasyon süreciyle ve en sonunda ise sahiplendirilmesi konusunda örnek teşkil eden bir yer."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıkarıldığını hatırlatan Karaaslan, kanunun çıkmasıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, hayvanı mal olmaktan çıkarıp can olması gerektiğini yasalaştırmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sokak hayvanları konusunda tüm belediyelere çağrısı bu noktada çok önemli. Sokak hayvanları için sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamların oluşturulması ve özellikle onlara mama desteğinin sağlanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Önümüzdeki dönemde kısırlaştırma çalışmaları devam ederken, bir yandan bu hayvanların tekrar sağlığına kavuşması süreci de Samsun'daki bakım merkezinde en güzel şekilde takip ediliyor."

Yasaklı ırk köpeklerin bakımı ve sahiplendirilmesi konusunda çok belirli ve kati kuralların olduğunu belirten Karaaslan, bu konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir genelge yayımladığını anımsattı.

Karaaslan, "Eğer sahipsizlerse onların ömür boyu bakımını sağlamak için barınak oluşturulması noktasında Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından örnek bir proje yapıldı. Bu hayvanların tekli yaşam alanları açık alanlarıyla birlikte düşünülerek hazırlanmış örnek bir çalışma, şu anda proje aşamasında ama hızla hayata geçirilecek. Bu hayvanların bütün bakımlarının yanı sıra onların tespit edilmesi, küpelenmesi ve çip takılmasıyla takip edilmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Çiğdem Karaaslan, hayvanseverlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Hayvan sahiplenmek sadece geçici bir heves değil, çok büyük bir sorumluluktur. Yaşamımızı bu güzel can dostlarımız ile paylaştığımızı hiç unutmamamız gerekir ve onları evimize aldıktan sonra ailemizin bir ferdi olduğunu ve dolayısıyla sokağa asla bırakmamamız gerektiğini mutlaka bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. Zaten yeni yasal düzenleme ile çip sistemiyle takip altına alınan hayvanların takibi çok daha mümkün hale geldi. Bundan sonra ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya olan hassasiyetleri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hassasiyetleriyle hem bakıma ihtiyaç duyan hayvanların bakımı, sağlıklarına yeniden kavuşmaları için bütün sistemlerin yeniden revize edilmesi hem de onların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamalarına imkan verecek tesislerin hayata geçirilmesi, bizim belediyelerimizin öncelikleri arasında yer alacaktır."

"(Yasaklı ırk köpekler) Burada onlara ömürleri boyunca bakacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'daki tesisin 2016 yılında hayata geçirildiğini ve sürekli geliştirildiğini belirtti.

Tesiste güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonun yapıldığını anlatan Demir, şunları aktardı:

"Özellikle yaralı ve sağlıksız hayvanlar buraya getiriliyor ve burada bizim 10 veteriner hekimimiz tarafından tedavisi ve bakımı yapılıyor. Burada hayvanlar için hemen hemen her türlü konfor düşünüldü. Tedavi süreçleri burada tamamlandıktan sonra alındıkları yere bırakılıyor. Tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme hepsi bir arada yürütülüyor. Hayvanlar tamamen doğal bir ortamda ve her konuda gün gün takip edilmektedir. Şu anda Türkiye'de tek, dünyada da benzeri yok diye düşünüyorum. Özellikle son dönemde gündemde olan yasaklı ırklarla ilgili de tesisin ilk etabını tamamladık. Burada onlara ömürleri boyunca bakacağız. Onları doğal ortamda ihtiyaçlarını karşılayacak bir hüviyete burada kavuşturduk. Burası Türkiye'ye örnek. Hatta Türkiye dışına taşacak örnek bir tesis olarak burayı oluşturduk."

AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması

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Sokak Hayvanları, AK Parti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan Samsun'daki sokak hayvanları bakım merkezini inceledi Açıklaması - Son Dakika
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