AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2) - Son Dakika
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AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2)

08.03.2022 19:13
AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2)

AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2)'BU 1 YIL, ASKERLİK KADAR KIYMETLİ'AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'li kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2)

'BU 1 YIL, ASKERLİK KADAR KIYMETLİ'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'li kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaslan ile Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Keşir, yeni düzenlemeyle kadına karşı işlenen suçların ağırlaştırılmış suç kapsamına alınacağını belirtti. Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesiyle gerçekleştirilen, 'Nerede Kalmıştık?' projesiyle ilk 3 haftada 21 bin 176 kadının yeniden lise kaydı yaptırdığını söyleyerek, "4 yıl devam edecek bu projemiz. Bu 4 yılın ardından bu sayının 70 bini aşmasını bekliyoruz" dedi.2023 seçimlerine 1 yıl kaldığını anımsatan Keşir, "Bu 1 yıl askerlik kadar kıymetli bir yıl. Kendimize öyle addediyoruz. Hem il teşkilatlarımız için söylüyorum hem genel merkez teşkilatlarımız için söylüyorum. Kadınlar son derece gayretli, azimli. Eski Türkiye'nin mağdurları bu kadınlar. Sağlık hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, yasaklar pek çok açıdan. Yeni Türkiye'nin kazanımlarını biliyorlar. Kadın Kolları Teşkilatlarımızın ciddi bir çalışması var" dedi.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Ayşe Keşir'in konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2)
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Leyla Şahin Usta, Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz (2) - Son Dakika
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