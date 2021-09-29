AK Parti'li Keşir, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında 560 bini aşan kadın kolları teşkilatı üyesinin, "gönüllü eğitim rehberi" olarak hayat boyu öğrenme imkanlarını anlatacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantıya Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile çok sayıda davetli katıldı.

Keşir, burada yaptığı konuşmada, 20 yıllık AK Parti iktidarında ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde eşit fırsatlar için pek çok proje ve programın hayata geçirildiğini söyledi.

Kız çocuklarının 2002'de sadece yüzde 45'i ortaöğretime katılırken bugün bu oranın yüzde 87,79'a yükseldiğini bildiren Keşir şunları kaydetti:

"2019-2020 eğitim-öğretim yılında iş gücü piyasasına mesleki ara eleman yetiştiren, mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden 1 milyon 608 bin 81 öğrencinin yüzde 59,8'i kız çocuklarıdır. Bu oranı ayrıca önemsediğimi özellikle ifade etmek isterim. Benim üniversiteye başladığım 1985 yılında kız çocuklarının üniversiteye erişim oranı sadece yüzde 6,5'tu. 2002 yılında ise bu oran ancak yüzde 13,5 olabildi. Belli başlı şehirlerde yoğunlaşan 69 üniversite, yasakçı uygulamalar, kız çocuklarının eğitime erişimindeki önemli engellerdi. Bugün 81 ilde açılan yeni üniversiteler ile toplam 207 üniversitemizde okuyan kız çocuğu oranı ise yüzde 46'yı aştı."

Keşir, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin kurgusunda Milli Eğitim Bakanlığının AK Parti Kadın Kolları Başkanlığını yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Bu bir seferberlik. Sayısı 560 bini aşan aktif, gönüllü çalışan kadın kolları teşkilatımız 'gönüllü eğitim rehberi' olarak hayat boyu öğrenme imkanlarını anlatacak." diye konuştu.

Projenin ayrıntıları

AK Parti Kadın Kollarının yürüteceği projeyle, yarıda bırakmış veya lise eğitimine başlayamamış kadınların lise diploması almaları hedefleniyor.

Sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki 20 yaş ve üzeri kadınlara, eğitimlerine nasıl devam edebileceklerinin anlatılacağı 4 yıllık projenin ilk yılında 25 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.