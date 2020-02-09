AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2) - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)

6 saat önce

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLERAntalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2), System.String[]

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLER

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de hastaneye gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası Antalya'ya sevk edildiği belirtildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:54 Kaynak: DHA
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