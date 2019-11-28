AK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa edip, başka partilere üye olmalarının istendiğini iddia etti. Belediye ise yazılı açıklama yaparak, sosyal yardımların ayırt edilmeden sürdürüldüğünü açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları konusunda çirkin ve utanç verici hadiselerin yaşandığını iddia etti. Sosyal yardım alanların belediyeden birileri tarafından arandığını ve kendilerine yardımlardan yararlanmaları için AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmalarının söylendiğini öne süren Şahin, "Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. CHP'li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli" dedi.

İYİ PARTİ YÖNETİCİSİNİN MESAJINI PAYLAŞTI

Şahin, dünkü iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, Keçiren İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç tarafından gönderildiği söylenilen, "19 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur" yazılı mesajı da paylaştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise AK Partili Şahin'in sürekli mesnetsiz iddialarda bulunduğu ileri sürdü. Açıklamada, Başkan Yavaş'ın hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine dair söz verdiğini ve seçimi kazanmasının ardından bu duruşunu sürdürdüğü belirtilerek, "Sosyal yardımlar da yine ilgili birimlerimizce aynı duyarlılıkla sürdürülmektedir. Hal böyle iken, bu iftira siyasetinin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın üzerine yapışmayacağı ve iftira atanların yine ellerine bulaşacağı bellidir" denildi.

'MESAJI ATAN YÖNETİCİLERİN PARTİ İLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR'

Yardım almaları için bir partiden istifa ettirilmeye ve başka partilere üye olmaya zorlanan bir kişi dahi bulunmadığı iddia edilerek, "Sayın Şahin'i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında, yardım talep eden bir ailenin başvurusunun geri çevrilmesinin tek kıstası, yardım talebinin geçersiz sebeplerle yapılmış olmasıdır. Belediyedeki işe alımlar ise liyakat esasına göre yapılmakta olup, bir partiye üye olması nedeniyle kimsenin geri çevrilmesi söz konusu değildir. Diğer bir husus ise Keçiören ilçemizde yaşanan bir kısa mesaj metni ile ilgilidir. Bahsi geçen partinin ilçe başkanlığında yakın dönemde bir değişiklik olduğu, mesajın görevi devralan alan yönetimin bilgisi dışında atıldığı ve fark edilmesi üzerine 4 dakika içerisinde o mesajın geçersiz olduğuna dair yeni bir mesaj atıldığı ekteki belgede olduğu gibi kayıtlarda sabittir. O mesajı atan eski ilçe yöneticilerinin de parti ile ilişiği aynı gün kesilmiştir" denildi.