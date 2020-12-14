AK Parti'li Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin pandemiyle mücadelesini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde takdire şayan çalışmalara imza atmayı sürdürdüğünü belirtti.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesini ve bu bütçeden Kovid-19 salgını döneminde sosyal yardımlara ayrılan paya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının son bir aydır artış gösterdiğini, salgının önlenmesi ve yükselişinin durdurulması için alınan tedbirler karşısında Kocaeli esnafının da olumsuz etkilendiğini belirten Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi ile mücadele kapsamında 2021 yılı bütçesinden 122.1 milyon lira bir pay ayırdığını söyledi.

Salgınla mücadelede kullanılacak bu ödeneğin 30 milyon liralık kısmının "Esnaf Kart" uygulaması kapsamında aylık 1000'er lira, iş yeri kapatılan ve başkaca geliri olmayan esnafa, 14 milyon lirasının, kapatılan iş yeri çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi olarak dağıtılacağını aktaran Şeker, diğer yardım kalemlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Belediye bütçesinden ayrılan payın 10.8 milyon lirası ise sosyal yardım alan 18 bin aileye bir yıl boyunca 50 lira su ücreti desteği olarak verilecek. 45 milyon liralık kısmı da yeni yılla birlikte su faturalarına 3 ay boyunca yapılmayacak zammın finansmanı için kullanılacak. 9.6 milyon liralık bölümüne 8 bin öğrenci için tablet alınarak dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrılan payın 1.2 milyon liralık kısmına 8 ve 12. sınıf öğrencileri için soru bankası, 1.5 milyon liralık bölümüne ise İl Sağlık Müdürlüğüne 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 de yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesi alımı için kullanılacak."

Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde alınan yeni tedbirlerle birlikte Türkiye'nin yeniden eski günlerine döneceğine inandığını dile getirdi.

"Salgın küresel, mücadele yerel." diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin takdire şayan çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Şeker, buna karşılık CHP'li İzmit Belediyesinin bazı olumsuz uygulamalar yaptığını söyledi.

Belediyenin geçen hafta onlarca sokak hayvanını zehirli iğnelerle telef ettiğini aktaran Şeker, "CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i kınıyorum. Hürriyet, derhal istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.