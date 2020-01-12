AK Parti'li Turan'dan CHP'ye Libya tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Turan'dan CHP'ye Libya tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye Libya tepkisi

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Libya tezkeresine 'hayır' oyu kullanan CHP'ye tepki, partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ise teşekkür geldi.

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye Libya tepkisi, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Libya tezkeresine 'hayır' oyu kullanan CHP'ye tepki, partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ise teşekkür geldi. Turan, Baykal dönemine vurgu yaparak "Gördük ki o partide isim benzerliğinden başka hatıra kalmamış" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Geyikli beldesinde belediyeye hibe edilen iş makinelerinin teslim törenine katıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Turan'ın gündeminde Libya ile ilgili tartışmalar vardı.


Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükumetiyle yapılan anlaşma ile iki ülkenin sınır komşusu olduğuna dikkat çeken Turan, "Bundan sonra petrolden doğalgaza, balıkçılığa kadar Akdeniz'e kıyısı olmayanların değil artık her türlü konuda Türkiye'nin onayı gerekecek" dedi.


"Biz bunu yaparken tüm partilerin beraber evet demesini isterdik ama terörle arasına maalesef mesafe koyamayan malum parti ve onun yandaşı olan parti evet demedi" ifadesini kullanan Turan, "Fakat bugün gazetelerde gördüm, Sayın Deniz Baykal eski Genel Başkan bu işten gurur duyuyoruz demiş. Bu iş Türkiye'nin lehine demiş. Bu işin devamında fayda var demiş. Yani, milli olmak yerli olmak böyle bir şey. Partiler farklı olabilir, siyasette polemik olur ama ortak paydalarda, Türkiye'nin ortak yarış yaptığı konularda böyle ihtilaf olur mu? Fakat gördük ki o partide isim benzerliğinden başka hatıra kalmamış. Biz isteriz ki milli meselelerde bütün partiler, bütün kurumlar hep beraber tek devlet diyebilsin, tek bayrak diyebilsin. Tek devlet, tek vatan diyebilsin. bunu bekleriz. O yüzden 'Libya'ya asker gidecek hayır derim' tarzı davranışların kimseye faydası yok. Ulusal bir meselede partilerin bir araya gelip beraber iş yapmaması yanlıştır. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin büyümesinde, kaderinin değişmesinde hep beraber rol alalım. Artık Türkiye içe kapanan bir ülke değil, artık Türkiye ufak bir ülke değil" diye konuştu.


Çanakkale 1915 köprüsünde gecikme yok


Çanakkale Boğazı'nda yapımı devam eden köprü inşaatına ilişkin bilgi de veren Turan, "Planlamadaki takvim aynen devam ediyor hiçbir aksama yok. Keyifle takip ediyoruz. Şu an 300 küsur metre olacak ayaklar 100 metreyi geçti. Görünürlüğü başladı bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Zaman içerisinde 318 metreye kadar çıkacak" dedi. - ÇANAKKALE

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Turan, AK Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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