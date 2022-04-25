AK Parti'li Turan: Soykırım iddiası büyük bir iftiradır - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Soykırım iddiası büyük bir iftiradır

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "'Soykırım' iddiası büyük iftiradır, yalandır. Böyle olsaydı; Ermeni bir vekilin Meclis'te ne işi olabilirdi? 'Soykırım' tanımında olduğu gibi bütünüyle bir ırkın yok olması, dinin, mezhebin yok edilmesi olsaydı, Ermeni vatandaşların Türkiye'de rahat, huzur içinde yaşamaları mümkün olabilir miydi? Bunun çok vicdansızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, bu hafta Meclis'te daha çok denetim faaliyetlerine yoğunlaşılacağını söyledi. Bülent Turan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, soykırım ile ilgili yasa teklifi vermesi ve soykırıma ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, "Meclis millet iradesinin tecilli ettiği en özel mekandır. Konu 'tarihçilerin konusudur' diye çok kez ifade ettik. Gururla söylüyoruz ki; tarihimize güveniyoruz. Anadolu'nun vicdan olduğunu, erdem olduğunu ifade ediyoruz. 'Soykırım' iddiası büyük iftiradır, yalandır. Ermeni çetelerinin Anadolu'da neler yaptıklarını, hangi mezalime ön ayak olduklarını büyüklerimizden duyduk, dinledik. ASALA'nın, diplomatlarımızı nasıl şehit ettiğini üzülerek takip ettik. Olay tarihçilerin konusu. Hukukçuyuz, adım atarken çok daha hassas atmak zorundayız" dedi.

'HDP, BU TOPRAKLARIN PARTİSİ DEĞİL'Turan, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddesindeki 'soykırım' tanımını okuyarak, "Böyle olsaydı; Ermeni bir vekilin Meclis'te ne işi olabilirdi? 'Soykırım' tanımında olduğu gibi bütünüyle bir ırkın yok olması, dinin, mezhebin yok edilmesi olsaydı, Ermeni vatandaşların Türkiye'de rahat, huzur içinde yaşamaları mümkün olabilir miydi? Bunun çok vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tablo, bu haddini aşan söylem bize bir daha gösterdi ki; HDP bu toprakların partisi değil, HDP Kürtlerin de partisi değil. HDP, emperyal güçlerin uzantısı bir parti olduğunu gösterdi. İsterdik ki, HDP yöneticileri kendi vekillerine, 'bir dakika' desinler. Yanlışa izin vermesinler. İsterdik ki en büyük tepkiyi kendi partisi göstersin. CHP göstersin. Ama artık CHP Atatürk'ün partisi değil. HDP, Biden'in söylemini tekrar eden, CHP'nin destek olduğu bir söylem haline gelmiş. Emperyal güçlerin 'Türkiye'de toprak, tazminat tartışmaları başlasın' diye ortaya attıkları sorun. ABD lideri bu konuyla ilgili son konuşacak kişidir" dedi.'ARTIK HEYECANLARI KALMADI'

Turan, 6 siyasi partinin genel başkanlarının toplantısına ilişkin soru üzerine de, "Dün bir toplantı daha oldu. Çok toplanıyorlar, sık toplanıyorlar. Artık, heyecanları kalmadı. Altın günü, kısır günü etkinlikleri gibi 'toplan toplan dağıl' tarzı bir anlayış ortaya çıktı. Hala somut bir şey yok, açıklamalar soyut, net değil, anlaşılan değil. Akşama kadar, her hafta bir araya gelin. Bir araya gelmek değil, bir araya geldiğinizde ne dediğiniz, ne yaptığınız çok daha önemli. Artık takibe değer kalmadı. Ortak açıklamada, Biden'ı kınayan bir cümle var; ama yedinci ortak HDP'yi kınayan, uyaran bir metin, bir kelime dahi yok. Biden'a laf söylenmiş; ama Biden'ın ifadesinin Türkiye'de tekrarını isteyen o vekile maalesef bir cümle söylememiş. Bu yüzden toplanmaları değil, toplantılarında ne yaptıkları daha kıymetli. Artık takibe değer bulmuyoruz" dedi.