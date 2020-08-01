Ak Parti'li Ünal'dan CHP'ye 'sosyal medya yasası' tepkisi - Son Dakika

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak olan CHP'ye tepki göstererek, " Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz, Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunuyorsunuz, Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz, şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'ın, Facebook'un çıkarlarını savunmak yerine onlara dönün 'Siz gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun' deyin. ve lütfen TBMM'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun" dedi.

Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta bir dizi bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, parti yönetimi ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, sosyal medya yasasıyla ilgili çalışmalara Şubat ayında başladıklarını söyledi. Öncelikli olarak Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda yaptığı çalışmaları incelediklerini ve AB'nin sosyal ağ sağlayıcılarını bilgi toplumunun hizmet sağlayıcıları olarak tanımladığını ifade eden Mahir Ünal, AB internet ortamı ve sosyal ağlarla ilgili olarak da dezenformasyonla ve terörle mücadele olmak üzere 2 kırmızı çizgi koyduğunu kaydetti. Sosyal ağların dezenformasyon oluşturmaması ve herhangi bir şekilde teröre, şiddete, siber zorbalığa meydan vermemesi ve zemin oluşturmaması konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) kararları olduğunu belirten Mahir Ünal, "Biz bunu temel alarak öncelikle Almanya'nın yaptığı düzenlemeyi temel alarak yaklaşık 5 aylık bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.