AK Parti'li Yayman, Hatay'da tünel inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman, Hatay'da tünel inşaatında incelemelerde bulundu

11.04.2022 14:48
AK Parti'li Yayman, Hatay'da tünel inşaatında incelemelerde bulundu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su taşıyacak T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su taşıyacak T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

Yayman, beraberindeki DSİ Şube Müdürü Fatih Mıyman, AK Parti Kırıkhan ilçe başkanı Erdal Çelik ve muhtarlarla T1 tüneli inşaatındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Projenin bölge çiftçisine hayat vereceğini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su taşıyacak ilk tünelde ışık görüldü. Toplam 37 kilometre uzunluğundaki dev betonarme kanalımız hızla ilerliyor. Kanaldaki 2 tünelden birisi bitti. Bölgemiz için hayati önem taşıyan bu çalışmada yüzde 64 seviyesine gelindi. 2023 yılı içinde kanaldan su akması hedeflenmektedir. AK Parti'nin işi hizmet üretmek, halkın yaşamını kolaylaştırmak. Hatay genelinde, baraj ve gölet yapım çalışmaları yoğun şekilde sürmektedir. Su petrolden daha değerlidir ve ilerde su savaşları olacaktır. Bizim o zamana hazır olmamız gerekiyor."

Yayman, kentte yıllardır beklenen yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığına ve DSİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

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Reyhanlı, AK Parti, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman, Hatay'da tünel inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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