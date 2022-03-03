AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi

03.03.2022 12:26
AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapımı süren Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamlanmasıyla 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapımı süren Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamlanmasıyla 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Yayman, OSB inşaatı alanındaki incelemesinin ardından, Vali Rahmi Doğan başkanlığında yürütülen çalışmalarda ön taleplerin toplandığını ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihaleye çok sayıda iş insanının katıldığını söyledi.

Yoğun talep sebebiyle OSB müteşebbis heyetinin mutlu olduğunu ve ikinci kısım için hemen düğmeye basıldığını aktaran Yayman, "52 iş yeri için 140 girişimci müracaat etti. 'AK Parti Hatay'a ne yaptı?' diyenlere cevap niteliğindeki bir hizmeti çok yakın zamanda hizmete açacağız. Kırıkhan'ımızın ve bölgemizin işsizlik sorununa çare üretecek Kırıkhan OSB'de çalışmalar devam ediyor. Burada 52 iş yeri açılacak ve 3 bin kişiye iş ve AŞ imkanı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Yayman, Kırıkhan OSB'nin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Rahmi Doğan, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik ve Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor

İstihdam, AK Parti, Kırıkhan, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement