AK Parti'li Yazıcı, partisinin Ardeşen İlçe Başkanlığı Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yazıcı, partisinin Ardeşen İlçe Başkanlığı Kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "83 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve dünyada var olan nimetleri tadacak bir duruma getirmek AK Parti olarak bizim hedefimizdir" dedi.

AK Parti'li Yazıcı, partisinin Ardeşen İlçe Başkanlığı Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "83 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve dünyada var olan nimetleri tadacak bir duruma getirmek AK Parti olarak bizim hedefimizdir" dedi.

Yazıcı, partisinin Ardeşen İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerde hiç bir arkadaşlarının ötekileştirilmediğini belirtti.

Türkiye'de 70-80 parti olduğunu ifade eden Yazıcı, "Biz onlardan biri değiliz. Matematiksel olarak saydığınızda 1-2-3, orada bir yerdeyiz. Ama hedefleri, ilkeleri, halkla iletişimi, teşkilatçılık anlayışı, kadınlara ve gençlere verdiği önemi dikkate aldığınızda AK Parti bu siyasi partiler yelpazesinde çok özgün bir yerdedir. 18 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetiyoruz." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin konumu ve tarihi geçmişi itibariyle dünya coğrafyasında önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Böylesine önemli ülkelerin yöneticilerinin çok dinamik duruşu olan, milletin menfaatlerini, ülkenin geleceğini ve itibarını gözeten kişiler olması gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"83 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve dünyada var olan nimetleri tadacak bir duruma getirmek AK Parti olarak bizim hedefimizdir. Cumhuriyet, bu aziz milletin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en kıymetli kazanımıdır. Cumhuriyetin 100 yılını inşallah 2023'te kutlayacağız. 2023 Türkiye'sini belli bir yerde konumlandırıyoruz. Gece gündüz, 'durmak yok' diyerek bu hedefleri gerçekleştirmek üzere birlikte koşuyoruz. Gelecek nesillere bu önemli tarihleri hedef olarak ortaya koyuyoruz."

Yazıcı, yapılanları görenler kadar görmeyenlerin de olduğuna işaret ederek, "Gördüğü halde, 'görmedim' diyenler var. AK Parti'nin bir ferdi, üyesi, mahalle temsilcisi, il, ilçe yöneticisi, bakanı, vekili... Ne olursanız olun bu büyük ailenin Türkiye'ye sağladığı kazanımlardan, içerisinde yer alan birer birey olarak gurur duymalıyız. Türkiye ortak hedeftir. Toplumsal sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Mevcut başkan Mustafa Terzi ve İbrahim Kutanoğlu'nun aday olduğu kongrede, başkanlığa Terzi yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İl Başkanı İshak Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Ardeşen, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 19:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yazıcı, partisinin Ardeşen İlçe Başkanlığı Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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