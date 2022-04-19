AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü - Son Dakika
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AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü

19.04.2022 18:46

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşında yaşamını yitiren annesi İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın, 77 yaşında yaşamını yitiren annesi İnsaf Kahtalı'nın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Malatya'daki evinde 77 yaşında hayatını kaybeden İnsaf Kahtalı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kahtalı'nın yakınları ile Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın acı günü - Son Dakika
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