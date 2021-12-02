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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi

02.12.2021 12:55
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden birisi olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden birisi olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Kılıç beraberinde Yerel Yönetimler Başkanı Orhan Çeçen, Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Beşir Güneş, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Suut Karakuş Anadolu Ajansı (AA) Mardin bürosunu ziyaret etti.

Kılıç, dinamik bir teşkilatlarının olduğunu, vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirterek, 2023 seçimlerinin Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi zamanında yapılacağını söyledi.

Ancak parti teşkilatlarının görevinin yarın seçim olacakmış gibi hazır ve diri olmak olduğunu dile getiren Kılıç, bu şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldığını anımsatan Kılıç, Ilısu Barajı'nın bölgeye sağladığı katkılara değindi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kentte kurulması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk. Kültür ve Turizm Bakanımıza talimat verdi. Bakanımız da konuyla ilgileneceğini ve en kısa zamanda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Mardin'de kurulması için harekete geçeceklerini ifade etti. Pandemi sürecinde tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız GAP'ın ve Mardin ayağının hızlanması noktasında talimat verdi. Bu yaz itibarıyla minimum 60 bin dönüm olmak üzere cazibe bir suyla sulanacak. Bu çok önemli. Bunun devam etmesi için de konunun takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımız Mardin'e hep değer verdi, bu değeri de görüyoruz."

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi

Güneydoğu Anadolu, Faruk Kılıç, Cumhuriyet, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç GAP Projesi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
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