AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi toplantısında eski milletvekili Hacı Özkan'ın parti teşkilatının saha çalışmalarını eleştirmesi üzerine kürsüye çıkan Mersin Milletvekili Nureddin Nebati sert bir yanıt verdi. Nebati, "Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor. AK Parti teşkilatlarına, AK Parti'nin kadınına, gençliğine, yaşlısına hiç kimse 'çalışamazsın' diyemez" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı, İl Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. Toplantıya Mersin milletvekilleri ve eski milletvekillerinin yanı sıra il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Parti teşkilatlarının çalışmalarının ana gündem olduğu toplantıda kürsüye çıkan AK Parti eski Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın sözleri gerginliğe neden oldu.

"SAHADA NE KADAR VARIZ?"

Konuşmasında teşkilatın saha çalışmalarını eleştiren Özkan şöyle konuştu:

"En büyük sözlerin, en samimiyeti de sokakta. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar var mıyız? Varsak eyvallah. Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur. Burada konuşmak güzeldir. Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?"

AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

NEBATİ: ASLA DAYANAMAYACAĞIM ŞEY

Özkan'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eleştirilere sert tepki gösterdi. Teşkilatın çalıştığını vurgulayan Nebati şunları söyledi:

"Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: 'AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor' diyenlere karşı dururum. Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor! AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter dökene, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti'nin kadınına, gençliğine, yaşlısına 'Hiç kimse çalışamazsın' diyemez! Biz çalışıyoruz! Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye'yiz!"

AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı
Nureddin NebatiMilletvekiliHacı ÖzkanAK PartiSiyasetGüncelMersinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı DDK’dan ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
09:59
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:50:17. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei