Sağlık

Mersin'e Yeni Sağlık Yatırımları

25.01.2026 13:45
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Sağlık Bakanlığının Yatırım Programı'na alınan projelerin hayata geçmesiyle kentin sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı Yatırım Programı kapsamında Erdemli ilçesine yeni devlet hastanesi inşa edileceğini anlattı.

Silifke ve Mezitli ilçelerinde 200'er yataklı ek hizmet binalarının da yatırım programında yer aldığını bildiren Kıratlı, Silifke'de yapılacak hizmet binasıyla ilçenin mevcut yatak kapasitesinin 430'a ulaşacağını belirtti.

Kıratlı, kente 8 yeni aile sağlığı merkezi kazandırılacağını, bunlardan 4'ünün Tarsus, 3'ünün Erdemli, 1'inin de Silifke ilçesinde yer alacağını açıkladı.

Mersin'in yeni bir sağlık tesisine kavuşacağını duyuran Kıratlı, Akdeniz ilçesinde yapılacak yerleşkede tüm sağlık birimlerinin vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Kıratlı, Anamur ilçesinde 30 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi ile içerisinde psikiyatri, diyaliz, depo ve arşiv gibi birimlerin de olduğu sağlık kompleksinin yatırım programına alındığını sözlerine ekledi.

Projelerin hayata geçmesiyle Mersin'in sağlık altyapısının daha da güçleneceğini belirten AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık tesislerimizde vatandaşlarımız şifa bulmaya devam edecek. AK Parti hükümeti olarak sözümüzü tutmaya ve Mersin'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yatırımların Mersin'imize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca değerli katkıları ve destekleri için Sağlık Bakanı'mız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

